Bahis soruşturmasında yeni gelişme: Firari futbolcu teslim oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan 'futbolda bahis ve şike' soruşturması kapsamında geçtiğimiz hafta düzenlenen ikinci dalga operasyonda 27'si futbolcu 46 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 16 ilde gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda 38 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden aralarında Galatasaraylı Metehan Baltacı, Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, Alassane Ndao'nun da bulunduğu 20 şüpheli tutuklandı. 18 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 8 isme isme ulaşılamamıştı. O 8 isimden bir tanesi olan Trabzonspor'dan Sakaryaspor'a transfer olan Abdurrahman Bayram (20), Trabzon'da soruşturma birimlerine giderek teslim oldu. "Şüpheli" sıfatıyla ifade veren Bayram, tutuklama istemiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Yapılan incelemelerde Bayram'ın, Nesine ve Bilyoner isimli yasal bahis sitelerinde üyelik kaydı bulunduğu saptandı. Trabzon'da oynadığı dönemde Galatasaray-Trabzonspor maçına 41-50'nci dakika arasında rakip takım kazanır şeklinde bahis oynadığı, Hatayspor- Trabzonspor maçına maç sonucu ve toplam gol 1.5 şeklinde oynadığı tespit edildi. Yine Galatasaray-Trabzonspor maçına da deplasman korner 6.5 üst oynadığı elde edilen bilgiler arasında yer aldı.

SAKARYASPOR'A TRANSFER OLDU

Savcılıkta ifade veren Bayram, Trabzonspor'un A takımında hiç forma giymediğini ancak antrenmanlarına katıldığı, bu sezon Sakaryaspor'a transfer olduğunu aktardı. Yasal bahis sitelerine üyelik kaydının olduğunu doğrulayan Bayram, Trabzonspor'da olduğu dönemde toplam gol veya maç sonucu olarak bahis yaptığını, rakip kazanır şeklinde oynadığını hatırlamadığını dile getirdi. Hakkında soruşturma olduğunu öğrenmesi nedeniyle kendisinin soruşturma birimlerine teslim olduğunu aktardı.

ŞAHSİ KAZANÇ İÇİN BAHİS OYNADI

Bayram hakkında mahkemeye gönderilen savcılığın sevk yazısında, şüphelinin oynadığı futbol takımından bağımsız olarak şahsi kazanç elde etmek amacıyla bireysel anlamda bahis yaparak, müsabakanın sonucunu etkileyerek üzerine atılı suçu işlediği, bu haliyle şüphelinin kendisinin suçtan ve cezadan kurtulmaya yönelik beyanına itibar edilmediği vurgulandı.

KAÇMA ŞÜPHESİ VAR

Şüphelinin üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu itibariyle kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu anlatıldı. Soruşturma kapsamında bir kısım şüphelilerin de yakalanamamış olması nedeniyle Bayram'ın kaçma, delilleri değiştirme, gizleme, yok etme şüphelerinin bulunması nedeniyle kuvvetli suç şüphesinin varlığı da dikkate alınarak tutuklanması talep edildi. Öte yandan Sivasspor oyuncusu Ahmet Abdullah Çakmak, eski Adanasporlu futbolcu ve menajer Koray Şanlı'nın da arasında olduğu 7 şüphelinin halen firari olduğu öğrenildi.