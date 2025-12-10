Galatasaray ve Fenerbahçe'de ezeli kapışma G.Saray ve F.Bahçe savunmacı transferinde Flamengo'dan Leo Pereira için karşı karşıya geldi. İki kulüp de devre arası transfer döneminde defansını güçlendirmek isterken, 29 yaşındaki oyuncu ile ilgili girişimlere şimdiden başladılar.









Galatasaray ve Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında olduğu kadar transferde de sıkı bir rekaber içerisinde. Singo'nun ve Kaan Ayhan'ın sık sakatlıklarından dolayı stoper rotasyonunda eksik kalan Aslan'ın bu bölgeye takviye yapmasına kesin gözle bakılırken sarı-kırmızılıların F.Bahçe'nin de devrede olduğu Flamengo forması giyen Leo Pereira için devrede olduğu öne sürüldü.

Brezilya basınından Ge Globo'nun haberine göre, bu sezon Copa Libertadores Şampiyonu olan takımın kaptanı Pereira ile Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yanı sıra, Arabistan ve Avrupa'dan da ilgi var.