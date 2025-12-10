Galatasaray ve Fenerbahçe'de ezeli kapışma

Galatasaray ve Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında olduğu kadar transferde de sıkı bir rekaber içerisinde. Singo'nun ve Kaan Ayhan'ın sık sakatlıklarından dolayı stoper rotasyonunda eksik kalan Aslan'ın bu bölgeye takviye yapmasına kesin gözle bakılırken sarı-kırmızılıların F.Bahçe'nin de devrede olduğu Flamengo forması giyen Leo Pereira için devrede olduğu öne sürüldü.
Brezilya basınından Ge Globo'nun haberine göre, bu sezon Copa Libertadores Şampiyonu olan takımın kaptanı Pereira ile Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yanı sıra, Arabistan ve Avrupa'dan da ilgi var.
60 MAÇTA 5 GOL ATTI
Suudi Arabistan'dan Al Qadsiah, Yunanistan'dan Olympiakos'un ilgisinin yanı sıra, Flamengo'nun sezon ortasında İspanya'dan Valencia ve Sevilla, Portekiz'den Porto'nun tekliflerini geri çevirdiği vurgulandı. Flamengo ile bu sezon 60 maça çıkan 29 yaşındaki savunmacı, 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Brezilyalı oyuncunun piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösteriliyor.
Kariyerinde toplam 399 maça çıkan oyuncu 26 gol atarken, 1 kırmızı 84 sarı kart gördü.