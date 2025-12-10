  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler Spor İzmir ekibinden voleybolda bilet jesti

Sultanlar Ligi’nde geçen hafta evinde siyah-beyazlıları 3-2 mağlup eden İzmir ekibi Göztepe, karşılaşmanın ilk setinde yaşanan olaylar sebebiyle salondan çıkarılan taraftarlara bilet jesti yapacağını açıkladı.

DHA

Sultanlar Ligi'nde geçen hafta evinde Beşiktaş'ı 3-2 mağlup eden sarı-kırmızılılar, müsabakanın ilk setinde yaşanan olaylar nedeniyle salondan çıkarılan seyircilerine bilet jesti yaptı.

"MAÇA ÜCRETSİZ GİRİŞ"

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş karşılaşmasında bilet satın alan taraftarlarımıza, 13 Aralık Cumartesi günü oynanacak Eczacıbaşı maçına ücretsiz bilet tanımlaması yapılacaktır. Online bilet alan taraftarlarımıza, ücretsiz maç bileti sistem tarafından otomatik olarak tanımlanacak olup SMS ile bilgilendirme yapılacaktır. Maç günü gişeden bilet satın alan taraftarlarımız, önceki maçın biletlerini yanlarında getirmeleri halinde, gişe görevlilerinin yönlendirmesiyle maça ücretsiz giriş yapabilecektir" denildi.

