Beşiktaş’ta rota Marusic

Süper Lig'de ikinci yarıda üst sıraları hedefleyen Beşiktaş için yenibir transfer iddiası gündeme geldi. Savunmada sıkıntı yaşayan siyah-beyazlıların, İtalyan ekibi Lazio'da forma giyen Adam Marusic ile ilgilendiği öne sürüldü. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan ve kulübüyle yeni kontrat konusunda anlaşma sağlayamayan Karadağlı sağ bek için Beşiktaş'ın takipte olduğu ifade edildi. Corriere dello Sport'un haberine göre Marusic, Lazio'dan iki yıllık kontrat ve ek opsiyon talep ediyor. Bu isteğin Lazio yönetiminde soru işareti oluşturduğu aktarıldı. Marusic için Napoli ve Juventus'un ocak ayında ön sözleşme teklif etmeye hazır olduğu, Beşiktaş'ın da Montenegrolu oyuncuya talip olan kulüpler arasında yer aldığı belirtildi.