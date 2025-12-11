  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Spor Düşme hattından kurtuldu! Göztepe’den file galibiyeti

Düşme hattından kurtuldu! Göztepe’den file galibiyeti

Sultanlar Ligi takımlarından Göztepe, son 2 maçında galip gelerek düşme hattından kurtulmanın sevincini yaşıyor.

DHA

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Düşme hattından kurtuldu! Göztepe’den file galibiyeti

Sultanlar Ligi'nin İzmir ekibi Göztepe, düşme hattından kurtulamanın mutluluğunu yaşadı. Geçtiğimiz pazar evinde Beşiktaş'ı 3-2 mağlup ederek 6 haftalık mağlubiyet serisini sona erdiren İzmir temsilcisi dün de hafta içi mesaisinde deplasmanda son sıradaki Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 yenerek 2'de 2 yaptı.

Düşme hattından kurtuldu! Göztepe’den file galibiyeti

DÜŞME POTASINDAN ÇIKTI

Ligde 10 maç sonunda 3 galibiyete ulaşan sarı-kırmızılılar, son 2 takımın yer aldığı düşme potasından çıktı. Göztepe ligde cumartesi günü seyircisi önünde 7 galibiyeti bulunan 4'üncü sıradaki Eczacıbaşı ile kozlarını paylaşacak. Beşiktaş maçında çıkan olaylar nedeniyle salondan çıkarılan taraftarlar bu müsabakayı ücretsiz izleyebilecek.

Düşme hattından kurtuldu! Göztepe’den file galibiyeti

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA