TFF’de kritik gün

Türkiye'yi sarsan bahis soruşturması kapsamında art arda bombalar patlarken, son olarak profesyonel liglerde forma giyen 197 amatör lisanslı futbolcu daha PFDK'ya sevk edilmişti. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun bugün toplanarak, bahis oynadıkları gerekçesiyle sevk edilen oyunculara verilecek cezaları açıklaması bekleniyor. Ege'den Afyonspor, Nazillispor, Uşakspor, Altay, Karşıyaka, İzmir Çoruhlu, Menemen FK, Bornova 1877, Söke 1970, Denizli İY, Muğlaspor ve Kütahyaspor'dan da toplam 65 isim disiplin kuruluna sevk edilmişti.

HAKEMLER DE SEVK EDİLDİ

PFDK'dan bugün çıkması beklenen kararlar, 12 Ege ekibini yakından ilgilendiriyor. Ayrıca TFF'nin dün sevkini gerçekleştirdiği 22 hakem ile 27 profesyonel futbolcu ile ilgili de cazaların bugün açıklanması bekleniyor. Kurul, daha önce sevki gerçekleştirilen 1024 futbolcu ile ilgili 45 gün ile 12 ay arasında hak mahrumiyetleri yaptırımları uygulamıştı.