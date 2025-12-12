Metehan Baltacı 9 ay hak mahrumiyeti cezası almıştı: WhatsApp mesajları ortaya çıktı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Futbolda bahis ve şike' soruşturması kapsamında futbolcuların dijital materyallerinin incelenmesiyle yeni delillere ulaştı.
Soruşturma kapsamında aralarında Galatasaraylı Metehan Baltacı, Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, Alassane Ndao'nun da bulunduğu 20 şüpheli tutuklanmıştı. Tutuklanan isimlerin dijital materyallerini inceleyen savcılık yeni bilgilere ulaştı.
CEZA ALDI İSYAN ETTİ
13 Kasım'da PFDK tarafından bahis oynadıkları gerekçesiyle hak mahrumiyeti cezası verilen futbolcuların isimlerini açıkladığı gün, Metehan Baltacı'nın bir WhatsApp grubunda yazdığı mesajlar ortaya çıktı.
Galatasaraylı Eren Elmalı 45 gün ve Metehan Baltacı ise 9 ay hak mahrumiyeti cezası almıştı.
Kendisinin de PFDK'nın bahis oynayan futbolcuların açıklandığı listede gören Baltacı, futbolcu arkadaşlarının da olduğu WhatsApp grubunda PFDK listesinden bahsettiği görüldü.
Baltacı'nın tüm bahis sitelerine bakılacağına yönelik yazdığı bir mesaj üzerine, bir arkadaşı, "Nereye bakıyorlarmış? Misli'ye falan mı?" sorusunu sorarken Baltacı da "Ne kadar varsa" ifadelerini kullandı.
Konuşmalarda kendi maçlarına bahis oynayan futbolcuların bile olduğu yönünde sohbetine devam edildiği esnada Baltacı'nın "Akredite olan herkes paket" dediği ve devamında kullandığı küfürlü ve veryansın tonunda ettiği cümleler savcılığın dikkatini çekti.
BAKSALAR TOPÇU KALMAZ
Baltacı, "Bende başka muhabbetler var abi. Eren, Apo, Barış'tan silip bana eklediler a...." ifadelerini kullandı.
Bunu yazdıktan sonra bir arkadaşı ise, "Kanka şu anlık bir şey yok ama dediğin gibi baksalar topçu kalmaz" ifadeleriyle cevap verdi.