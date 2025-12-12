Metehan Baltacı 9 ay hak mahrumiyeti cezası almıştı: WhatsApp mesajları ortaya çıktı!

Galatasaraylı Eren Elmalı 45 gün ve Metehan Baltacı ise 9 ay hak mahrumiyeti cezası almıştı.

13 Kasım'da PFDK tarafından bahis oynadıkları gerekçesiyle hak mahrumiyeti cezası verilen futbolcuların isimlerini açıkladığı gün, Metehan Baltacı'nın bir WhatsApp grubunda yazdığı mesajlar ortaya çıktı.

Kendisinin de PFDK'nın bahis oynayan futbolcuların açıklandığı listede gören Baltacı, futbolcu arkadaşlarının da olduğu WhatsApp grubunda PFDK listesinden bahsettiği görüldü.

Baltacı'nın tüm bahis sitelerine bakılacağına yönelik yazdığı bir mesaj üzerine, bir arkadaşı, "Nereye bakıyorlarmış? Misli'ye falan mı?" sorusunu sorarken Baltacı da "Ne kadar varsa" ifadelerini kullandı.