Menemen havalı, Aliağa yaralı

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta Menemen FK ile Aliağa FK'nın karşı karşıya geldiği kritik İzmir derbisinde kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi oldu. Son oynadığı maçı kazanan ve Play-Off mücadelesi veren sarı-lacivertliler, taraftarı önünde konuk ettiği zirve mücadelesi veren hemşehrisi Aliağa ekibini son dakikalarda bulduğu gollerle devirerek puanını 25'e yükseltti. Sarı-siyahlılar 29 puanda kaldı. İki ekip de karşılaşmaya dengeli başlarken, ilk yarıda eşitlik bozulmadı: 0-0. İkinci yarıda da karşılıklı pozisyonlardan sonuç bir türlü çıkmadı. 80. dakikada penaltı kazanan Aliağa FK'da meşin yuvarlağın başına geçen Harun takımını deplasmanda öne geçirdi: 0-1. Kalan dakikalar ise nefes kesti. Menemen'de önce 90+6'da Alican Özfesli, ardından 90+7'de Baran sahneye çıktı ve sonucu belirledi: 2-1. İzmir derbisinde kazanan Menemen FK oldu.