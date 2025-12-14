Arda Turan’dan ses getiren transfer!

Ukrayna Premier Lig'de 16 hafta geride kalırken, Arda Turan'ın takımı Shakhtar Donetsk'ten ses getiren bir transfer hamlesi geldi. Ligde şu anda gol krallığı yarışında zirvede olan başarılı futbolcu için ödenen bonservis şaşırttı. İşte transfer detayları…

İLK TAKVİYE RAKİPTEN

LNZ Cherkasy ile ligde zirve yarışına giren Ukrayna ekibi, ilk takviyesini ezeli rakibinden yaptı. Ukrayna Ligi'nde 7 golle gol krallığında zirvedeki isimlerden biri olan Prosper Obah, Shakhtar'a transfer oldu. Bu sezon performansıyla adından söz ettiren 22 yaşındaki futbolcu, artık Arda Turan'lı Shakhtar Donetsk için ter dökecek.

ÖDENECEK BONSERVİS ÜCRETİ

Ukrayna temsilcisinin resmi olarak duyurduğu oyuncu için LNZ Cherkasy'e 4.4 milyon euro bonservis ödeneceği belirtildi. Futbolcunun performansına bağlı olarak da bonus maddelerinin yer aldığı ifade edildi. Ayrıca Obah ile 31 Aralık 2030'a kadar geçerli olacak bir sözleşme imzalandığı vurgulandı. Genç yıldız adayı, geçtiğimiz sezon 700 bin euroya Portekiz 2. Lig takımı Vizela'dan transfer edilmişti. Cherkasy formasıyla bu sezon ligde 15 maça çıkan Nijeryalı futbolcu, 7 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE

Obah, Ukrayna Premier Ligi'ndeki gol krallığı yarışında 6 futbolcuyla birlikte ilk sırada yer alıyor.