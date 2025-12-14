Göztepe direnemedi

Sultanlar Ligi'nde Göztepe, son iki maçını kazanarak çıkışa geçerken dün sahasında Eczacıbaşı'na set alamadan kaybetti: 0-3. Müsabakaya Göz-Göz, iyi başladı ve 6-2 öne geçti. Ancak moladan sonra toparlanan konuk ekip önce 10-9 öne geçti.

Konuk ekip 23-16 yaptı, ancak ev sahibi ekip toparlandı ve aradaki farkı kapattı. Nefesleri kesen ilk seti Eczacıbaşı 25-22 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci set oldukça çekişmeli başladı. Karşılıklı sayılarla geçen oyunda 6-5'ten sonra oyuna ağırlığını koyan Eczacıbaşı, aradaki farkı artırmaya başladı. 18-10'dan sonra ilk sette olduğu gibi sarı-kırmızılılar, aradaki farkı kapatmayı başardı ve 21-16'ya getirdi. Ancak oyuna ağırlığını yeniden koyan İstanbul ekibi, aradaki farkı korudu ve 25-18 ile skoru 2-0 yaptı. Üçüncü sette 11-10'a kadar Göztepe önde gitti. Ancak toparlanan Eczacıbaşı, seti 25-20 maçı da 3-0 kazandı.