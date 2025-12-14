  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Menemen’den müthiş dönüş

Aliağa FK önünde geriye düşen İzmir ekibi, son anlarda attığı gollerle büyük sevinç yaşadı.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

2. Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Somaspor'u 4-1 yenerek çıkışa geçen Menemen Futbol Kulübü, Aliağa FK'yı da müthiş bir galibiyetle devirmeyi bildi. Evinde zirve yarışındaki güçlü rakibi Aliağa FK karşısında 80. dakikada penaltıdan yediği golle 1-0 yenik duruma düşen sarı-lacivertliler, pes etmedi. İzmir ekibinde önce 90+6'da Alican Özfesli takımına beraberliği getirdi. Aliağa FK gol santrası yaptıktan sonra topu kapan Menemen FK, 90+7'de Baran Demiroğlu'nun golüyle galibiyete ulaştı. Golün ardından tüm takım sahaya girerek büyük sevinç yaşadı, maç bitiminde ise İlçe Stadı adeta bayram yerine döndü.

KISA: "İNANDIK, KAZANDIK"

Bu galibiyetle 2'de 2 yapan Menemen FK, 25 puana yükseldi ve Play-Off potasına yaklaştı. Teknik Direktör Bilal Kısa oyuncularının sonuna kadar mücadele ettiğini belirterek, "Hiçbir zaman inancımızı yitirmedik. Son düdüğe kadar inandık ve kazandık" dedi. Menemen FK ilk yarının bitimine 2 maç kala önce hafta içinde son iki haftadır sahaya çıkamayıp hükmen yenilen, küme düşürülme ihtimali olan Yeni Malatyaspor'a konuk olacak, ardından evinde 1461 Trabzon'la karşı karşıya gelecek.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA