Menemen’den müthiş dönüş

2. Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Somaspor'u 4-1 yenerek çıkışa geçen Menemen Futbol Kulübü, Aliağa FK'yı da müthiş bir galibiyetle devirmeyi bildi. Evinde zirve yarışındaki güçlü rakibi Aliağa FK karşısında 80. dakikada penaltıdan yediği golle 1-0 yenik duruma düşen sarı-lacivertliler, pes etmedi. İzmir ekibinde önce 90+6'da Alican Özfesli takımına beraberliği getirdi. Aliağa FK gol santrası yaptıktan sonra topu kapan Menemen FK, 90+7'de Baran Demiroğlu'nun golüyle galibiyete ulaştı. Golün ardından tüm takım sahaya girerek büyük sevinç yaşadı, maç bitiminde ise İlçe Stadı adeta bayram yerine döndü.

KISA: "İNANDIK, KAZANDIK"

Bu galibiyetle 2'de 2 yapan Menemen FK, 25 puana yükseldi ve Play-Off potasına yaklaştı. Teknik Direktör Bilal Kısa oyuncularının sonuna kadar mücadele ettiğini belirterek, "Hiçbir zaman inancımızı yitirmedik. Son düdüğe kadar inandık ve kazandık" dedi. Menemen FK ilk yarının bitimine 2 maç kala önce hafta içinde son iki haftadır sahaya çıkamayıp hükmen yenilen, küme düşürülme ihtimali olan Yeni Malatyaspor'a konuk olacak, ardından evinde 1461 Trabzon'la karşı karşıya gelecek.