Fenerbahçe’nin rakibi Konya

FENERBAHÇE, Süper Lig'in 16. haftasında bugün Konyaspor ile sahasında karşılaşacak. Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Ligde namağlup tek takım konumunda bulunan sarı-lacivertliler, son 2 maçında evinde Galatasaray ve deplasmanda Başakşehir ile 1-1 berabere kalarak 4 puan kaybetmişti. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 33 puanla 3. sırada girdi. Sarı-lacivertliler zorlu maçı kazanarak şampiyonluk iddiasını sürdürmek istiyor. Sakatlıkları bulunan Semedo ve Çağlar Söyüncü'nün yanı sıra milli takımlarında görev alan En-Nesyri ile Nene bugünkü karşılaşmada forma giyemeyecek.