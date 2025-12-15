Karşıyaka potada hayati maçta

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 8 yenilgi alarak düşme hattında son sıradan kurtulamayan Karşıyaka bugün hayati öneme sahip deplasmanda kendisiyle birlikte düşme potasında bulunan Büyükçekmece Basket'e konuk olacak. İstanbul Gazanfer Bilge Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 19.00'da yapılacak. Yeşil-kırmızılı ekip bu sezon 10 haftada 1 galibiyet alabildi. Bu maçı kazanırsa düşme hattından kurtulma yarışında umutlanacak Karşıyaka mağlubiyet durumunda ise tek başına dibe demir atacak.