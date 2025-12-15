Müthiş dönüş!

SÜPER Lig'de nefesleri kesen derbide Trabzonspor 2 farklı geriden gelerek Beşiktaş ile berabere kaldı: 3-3. 18'de Cerny'nin ortasında Toure'nin omuzuyla indirdiği topa Abraham'ın gelişine vuruşunda top ağlara gitti: 0-1. 22'de Trabzonspor'un uzaklaştıramadığı topu Touere, Cerny'e kazandırdı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-2. 25'te Beşiktaş savunmasının kafa ile uzaklaştırmak istediği top Muçi'nin önüne düştü. Bu oyuncunun şutunda top ağlara gitti: 1-2. 31'de Rashica'nın arka direğe pasında Cerny meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-3. 37'de Toure'nin Ozan Tufan'a yaptığı faul sonrası VAR'a giden hakem Ali Şansalan, pozisyonu izledikten sonra Toure'yi kırmızı kartla oyundan attı.

GOL YAĞMURU DEVAM ETTİ

63'TE Muçi'nin şutunda kaleci Ersin Destanoğlu'dan dönen topu savunmada Rashica kafa ile uzaklaştırdı. Dönen top ile ceza alanı dışında buluşan Zubkov'un şutunda, meşin yuvarlak Oulai'ye çarparak kaleci Ersin Destanoğlu'nun solundan filelere gitti: 2-3. 81'de Oulai'nin ceza alanı dışı sol çaprazından şutunda top üst direkten döndü. 84'te Oulai'nin pasında ceza alanı sağ çaprazında Zubkov'un yerden şutunda meşin yuvarlak kaleci Ersin Destanoğlu'nun solundan fillere gitti: 3-3. 90+3'te Muçi'nin ceza alanı dışından şutunda kaleci Ersin Destanoğlu'nun yumrukladığı topu yakın mesafeden Augusto kafayla tamamlamak istedi meşin yuvarlak direkten döndü. Maç 3-3 sona erdi.

TOURE KIZARDI

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor, Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşmanın 38. dakikasında Beşiktaşlı futbolcu El Bilal Toure kırmızı kart gördü. El Bilal Toure, Trabzonsporlu futbolcu Ozan Tufan'ın arkadan bileğine bastı. Maçın VAR hakemi Alper Çetin, hakem Ali Şansalan'ı pozisyonu izlemek için VAR'a çağırdı. Şansalan, pozisyonu izlemesinin ardından El Bilal Toure'yi kırmızı kartla cezalandırdı ve Beşiktaş 10 kişi kaldı.

CERNY YILDIZLAŞTI

Beşiktaş'ın sezon başında Wolfsburg'dan kadrosuna dahil ettiği Vaclav Cerny, Trabzonspor karşısında yıldızlaştı. Maça ilk 11'de başlayan yıldız futbolcu, 22. dakikada skoru 2-0 yaparken, 31'de ise 3-1'e getirdi. Bu sezon asistleriyle ön plana çıkan ve şu ana kadar 1 gol 6 asistle oynayan Çek futbolcu, ligdeki gol sayısını da üçe çıkardı. Cerny ayrıca son üç maçta da skor katkısı vermiş oldu.

MUÇİ BOŞ GEÇMEDİ

Sezon başında Beşiktaş'tan kiralık olarak ayrılan ve Trabzonspor'a imza atan Ernest Muçi, derbide siyahbeyazlılara golünü attı. Muçi maçın 25. dakikasında attığı golle durumu 2-1'e getirdi. Yıldız futbolcu, böylece ligdeki son 4 maçta da gol atarak tarihe geçti. Muçi, ayrıca ligdeki gol sayısını da altıya yükseltti ve son dört maçta attığı gollerle takımına 10 puan kazandırmasını da bildi.