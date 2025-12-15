Petkim kayıp!

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta Anadolu Efes'i deplasmanda yenerek çıkışa geçen Aliağa Petkimspor, taraftarı önünde ağırladığı Trabzonspor'a 91-105 mağlup oldu. Karşılaşma oldukça dengeli başlarken, İzmir temsilcisi ilk periyodu 23-25 geride tamamladı. İkinci periyotta da iki ekip bulduğu karşılıklı sayılarla farkı açamadı ve Aliağa Petkimspor soyunma odasına 48-50'lik skorla geride gitti. Üçüncü çeyrekte de yine başa baş bir oyun sergilenirken, İzmir temsilcisi bir sayı farkla, 75-76'lık skorla son çeyreğe Trabzonspor'un gerisinde gitti.

SON ÇEYREKTE FARK AÇILDI

Dördüncü periyot ise nefesleri kesti. Son 4 dakikaya kadar dengeli girilirken, kalan dakikalarda Aliağa Petkimspor'un ritmi düştü ve Trabzonspor bulduğu sayılarla farkı açmaya başladı. Aliağa Petkimspor, farkı kapatmak adına büyük çaba sarf etse de yeterli olmadı ve taraftarı önünde konuk ettiği Trabzonspor'a 91-105'lik skorla mağlup olmaktan kurtulamadı. İzmir temsilcisinde Ayrton Franke'nin 23, Martynas Sajus'un 21 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.