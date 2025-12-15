Tire gözünü zirveye dikti

NESİNE 3. Lig 4. Grup'ta geçen hafta deplasmanda Bornova 1877'yi 6-1'lik farklı bir skorla geçen Tire 2021 FK, grubun güçlü takımlarından Söke 1970'i de 1-0 yenerek gözünü zirveye dikti. Söke karşısında Mustafa'nın golüyle üç puanın sahibi olan sarı-kırmızılılar oynadığı güzel futbolla da taraftarından alkış aldı. Bahis soruşturmasında 10 futbolcusu ceza alan İzmir ekibi yakaladığı istikrar ve aldığı başarılı sonuçlarla dikkatleri üzerinde topladı. Teknik direktör Ufuk Uysal, "Ligde 22 puana ulaştık. Söke maçının zor olacağını biliyorduk. Futbolcularımı sahada gösterdikleri üstün mücadeleden dolayı kutluyorum. Ligin devre arasına kadar sürpriz kayıplar yaşamak istemiyoruz" dedi.