Haberler Spor Adem’e yakın markaj

Karşıyaka’nın altyapıdan çıkardığı 18 yaşındaki kanat oyuncusuna Fenerbahçe’nin yanı sıra İngiliz ve Fransız temsilcileri talip oldu

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

3. Lig 4. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Karşıyaka'nın genç oyuncusu Adem Yeşilyurt transferin gözdesi oldu. KSK'nin bu sezon 8 oyuncusunun bahis soruşturmasında hak mahrumiyeti cezası almasıyla altyapısından vitrine çıkardığı 18 yaşındaki sağ kanat, henüz 3 maçlık performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Karşıyaka yönetiminin, Burhanettin Basatemür'ün sezon başından beri özel ilgilenerek çalıştırdığı Adem'i gelişimini tamamlamadan satmayı kesinlikle düşünmediği de öğrenildi. Genç futbolcuya olan teklifleri erken bulan Karşıyaka, yeni profesyonel olan Adem'in önce fiziksel ve oyun olarak gelişimini tamamlayıp takıma faydalı olmasını planlıyor. Ancak sezon sonu gelecek yüksek teklifleri yönetim değerlendirmeye alabilir.

