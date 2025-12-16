Haberler Spor Kartal skoru koruyamıyor

Kartal skoru koruyamıyor

İki farklı öne geçtiği maçta Trabzonspor’la berabere kalan Beşiktaş bu sezon 16 maçın 6’sında galibiyeti koruyamadı, 14 puan kaybetti.

Kartal skoru koruyamıyor

SÜPER Lig'de bu sezon aldığı istikrarsız sonuçlarla zirve yarışının uzağında kalan Beşiktaş, nefes kesen maçta Trabzonspor ile 3-3 berabere kaldı. Zorlu deplasmanda 2-0 öne geçen Beşiktaş, Muçi'nin golü sonrası yeniden 3-1'lik skoru yakalarken, 10 kişi kalmanın bedelini 3-3'lük beraberlikle ödedi. Karadeniz'de galibiyetten olan Kartal'a bu sezon öne geçmek yaramadı. Ligde 16 hafta geride kalırken, siyah-beyazlılar öne geçtiği 6 müsabakada galibiyeti koruyamayarak kritik puanlar kaybetti. Beşiktaş söz konusu müsabakalarda 4 beraberlik ve iki yenilgi alarak 14 puanlık dev bir kayıp yaşadı.

DERBİLERDE HÜSRAN

BEŞİKTAŞ, bu sezon öne geçtiği 3 derbiyi de kazanamadı. İlk önce Galatasaray önünde 1-0 öne geçen siyah-beyazlılar, 1-1'lik beraberliğe razı oldu.

Fenerbahçe karşısında da 2-0'lık üstünlüğü yakalamasına rağmen sahadan 3-2 yenik ayrıldı. Son olarak da iki farklı öne geçtiği maçta Trabzon'la puanları paylaştı. Kara Kartal, ayrıca 1-0 öne geçtiği müsabakada G.Birliği'ne 2-1 kaybederken, Kasımpaşa ve Samsunspor ile de 1-1 berabere kaldı. 26 puanla zirvedeki Galatasaray'ın 13 puan gerisine düşen 5. sıradaki Beşiktaş, öne geçtiği maçlarda kaçan puanlara yandı.

