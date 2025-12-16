Kartal skoru koruyamıyor

SÜPER Lig'de bu sezon aldığı istikrarsız sonuçlarla zirve yarışının uzağında kalan Beşiktaş, nefes kesen maçta Trabzonspor ile 3-3 berabere kaldı. Zorlu deplasmanda 2-0 öne geçen Beşiktaş, Muçi'nin golü sonrası yeniden 3-1'lik skoru yakalarken, 10 kişi kalmanın bedelini 3-3'lük beraberlikle ödedi. Karadeniz'de galibiyetten olan Kartal'a bu sezon öne geçmek yaramadı. Ligde 16 hafta geride kalırken, siyah-beyazlılar öne geçtiği 6 müsabakada galibiyeti koruyamayarak kritik puanlar kaybetti. Beşiktaş söz konusu müsabakalarda 4 beraberlik ve iki yenilgi alarak 14 puanlık dev bir kayıp yaşadı.

DERBİLERDE HÜSRAN

BEŞİKTAŞ, bu sezon öne geçtiği 3 derbiyi de kazanamadı. İlk önce Galatasaray önünde 1-0 öne geçen siyah-beyazlılar, 1-1'lik beraberliğe razı oldu.

Fenerbahçe karşısında da 2-0'lık üstünlüğü yakalamasına rağmen sahadan 3-2 yenik ayrıldı. Son olarak da iki farklı öne geçtiği maçta Trabzon'la puanları paylaştı. Kara Kartal, ayrıca 1-0 öne geçtiği müsabakada G.Birliği'ne 2-1 kaybederken, Kasımpaşa ve Samsunspor ile de 1-1 berabere kaldı. 26 puanla zirvedeki Galatasaray'ın 13 puan gerisine düşen 5. sıradaki Beşiktaş, öne geçtiği maçlarda kaçan puanlara yandı.