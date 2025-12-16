Salı mesaisi

İkinci Lig’de Fethiye, Aliağa Futbol ve Somaspor; 3. Lig’de de Altay, Nazillispor, Uşak, Çoruhlu ve Tire zorlu maçlara çıkıyor SA’YA Siyah-beyazlıların genç savunma oyuncusu Ayberk Karapo, ocakta Fransa yolcusu Manisa FK yönetimi ile Lille yetkilileri İstanbul’da 21 yaşındaki sağ bek için masaya oturdu. Taraflar, 1.7 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 10 pay maddesi üzerinden anlaşma sağladı B irinci Lig’de alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren ve son iki maçını kazanarak çıkışa geçen Manisa FK, genç savunmacısı Ayberk Karapo’yu Avrupa’ya gönderiyor. Siyahbeyazlı ekipte uzun süredir forma giyen 21 yaşındaki oyuncuya Fransa Ligue 1 temsilcisi Lille talip oldu. Lille, Manisa ekibine resmi başvurusunu yaparken, taraflar geçtiğimiz hafta İstanbul Merter’de bir buluşma gerçekleştirdi. Manisa FK eski başkanı Mevlüt Aktan, mevcut yöneticiler ve Lille yetkililerinin hazır bulunduğu transfer pazarlığında, taraftar Ayberk Karapo’nun ocak ayında transferi için büyük oranda anlaşma sağladılar. SON PÜRÜZLER KALDI Yapılan prensip anlaşmasına göre Manisa FK, genç sağ bek oyuncusunun Lille’e transferi karşılığında 1.7 milyon Euro bonservis ücreti alacak. Ayrıca 21 yaşındaki savunmacının bir sonraki transferinden yüzde 10 pay maddesi de sözleşmeye eklenecek. Son pürüzlerin de giderilmesiyle herhangi bir pürüz çıkmaması durumunda Ayberk’in resmi imzayı atarak ikinci yarıda Lille forması giymesi planlanıyor. Manisa FK altyapısından yetişen Ayberk Karapo, Avrupa kulüplerinin yanı sıra Süper Lig ekiplerinin de radarındaydı. ■ BURAK HAKERLER 2018 yılında Altınordu, altyapısından Manisa ekibinin alt yaş kategorilerine transfer olan Ayberk, 2022 yılında profesyonel oldu. Geçen Süper Lig sezon Süper Lig ekibi Çaykur Rize’de kiralık olarak forma giyen Ayberk, Türkiye’nin en üst lig kategorisinde 7 maçta forma giydi.

İkinci Lig ve Üçüncü Lig'de bugün hafta içi mesaisinde Ege ekipleri zorlu maçlara çıkıyor. 2. Lig Beyaz Grup'ta 6'da 6 yaparak liderlik koltuğuna oturan Muğlaspor bugün sahasında saat 14.00'te Karaman FK ile karşı karşıya gelecek. Kırmızı Grup'ta galibiyet hasretini 7 maça çıkaran Fethiyespor saat 13.00'te Muşspor deplasmanında terleyecek. Yine Kırmızı Grup mücadelesinde Aliağa FK evinde 68 Aksaray Belediyespor'la saat 14.00'te karşı karşıya gelecek. Kırmızı Grup'ta kümede kalma umutlarını artıran Somaspor da taraftarının önünde 15.00'te şampiyonluk adaylarından Bursaspor ile karşı karşıya gelecek.

DERBİLER NEFES KESECEK

3.Lig 4. Grup'ta da kritik maçlar oynanacak. Ege derbisinde Play-Off hattındaki Uşakspor saat 15.00'te düşme hattındaki İzmir Çoruhlu FK ile karşılaşacak. Altay, zor durumdaki Nazillispor ile İzmir'de saat 17.00'de oynayacak. Play-Off hattına giren 22 puanlı Tire 2021 FK ise sahasında 17.00'de ateş hattındaki Afyonspor'u ağırlayacak.

