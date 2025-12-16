Salı mesaisi

İkinci Lig ve Üçüncü Lig'de bugün hafta içi mesaisinde Ege ekipleri zorlu maçlara çıkıyor. 2. Lig Beyaz Grup'ta 6'da 6 yaparak liderlik koltuğuna oturan Muğlaspor bugün sahasında saat 14.00'te Karaman FK ile karşı karşıya gelecek. Kırmızı Grup'ta galibiyet hasretini 7 maça çıkaran Fethiyespor saat 13.00'te Muşspor deplasmanında terleyecek. Yine Kırmızı Grup mücadelesinde Aliağa FK evinde 68 Aksaray Belediyespor'la saat 14.00'te karşı karşıya gelecek. Kırmızı Grup'ta kümede kalma umutlarını artıran Somaspor da taraftarının önünde 15.00'te şampiyonluk adaylarından Bursaspor ile karşı karşıya gelecek.

DERBİLER NEFES KESECEK

3.Lig 4. Grup'ta da kritik maçlar oynanacak. Ege derbisinde Play-Off hattındaki Uşakspor saat 15.00'te düşme hattındaki İzmir Çoruhlu FK ile karşılaşacak. Altay, zor durumdaki Nazillispor ile İzmir'de saat 17.00'de oynayacak. Play-Off hattına giren 22 puanlı Tire 2021 FK ise sahasında 17.00'de ateş hattındaki Afyonspor'u ağırlayacak.