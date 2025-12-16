Wilfried Singo için flaş iddia

GALATASARAY'DA sağ kanat oyuncusu Wilfried Singo için dün flaş bir iddia ortaya atıldı. Sky Sports'tan Sacha Tavolieri'nin haberine göre; Wilfried Singo, Türkiye'de ikna edici bir performans sergileyemedi. Galatasaray'ın Singo ile yolları ayırmak için aracı temsilcilerle temasa geçtiği belirtildi. Galatasaray yönetimi, yapılan 30.7 milyon Euro'luk yatırıma göre performansından memnun olmadığı ifade edildi. Singo'nun İtalya Serie A'ya geri dönmeyi hayal ettiği vurgulanırken oyuncunun Liverpool'a önerildiği, ancak İngiliz devinin bu transfer önerisini geri çevirdiği belirtildi.