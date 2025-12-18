Altınordu bayramı!

İkinci Lig Beyaz Grup'ta alt sıraları yakından ilgilendiren İzmir derbisinde son sıradaki Altınordu, deplasmanda rakibi Bucaspor 1928'i 2-1 yenerek sezonun ilk galibiyetini aldı. Mücadeleye ev sahibi Bucaspor atak başladı. 17. dakikada gelişen Buca atağında Mecit'in gelişine vuruşunu kaleci Efe Kaan çıkardı. Dönen topa bu kez Yağız vurdu. Kaleci Efe Kaan topa sahip oldu. 21'de Berat'ın sağdan ortasında Kaniwar topa iyi yükseldi. Kaleci Berkin uçarak direk dibinden topu kornere çeldi. 34'te Bucaspor atağında Doğan'ın sol kanattan yaptığı ortada Yağız ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı: 1-0. İlk yarı bu skorla sona erdi. 56'da Ege'nin sağdan kullandığı korner atışında topa iyi yükselen Birhan kafayla golü attı: 1-1.

İKİNCİ YARI NEFES KESTİ

62'de Buca'da Emir'in cepheden yaklaşık 20 metreden kullandığı frikik üstten auta gitti. 63'te Keni Var'ın ara pasında Ege ceza sahası içinde öne çıkan kaleci Berkin'den önce topa dokunup Altınordu'yu öne geçirdi: 1-2. 82'de gelişen Altınordu akınında Furkan'ın sağ kanattan yaptığı ortada arka direkte kendini unutturan Keni Var'ın kafasını kaleci son anda uçarak kornere çeldi. 90'da Bucaspor 1928'de Emir topa elleriyle müdahale edince

Muhammet Çopur, 2. sarı karttan kırmızı kartla oyuncuyu oyundan attı. Karşılaşmayı Altınordu 2-1 kazandı

ALTINORDU'DA ÜÇ DEĞİŞİKLİK

İZMİR derbisinde ev sahibi Bucaspor'da teknik direktör Tolga Doğantez kadroda istikrarı koruyup, tek değişikliğe gitti. Sarı-lacivertli ekipte ileri uçta Naili kulübeye çekilirken yerine Sercan on birde görev aldı. Konuk Altınordu'da ise üç önemli değişiklik göze çarptı. Kırmızı-lacivertlilerde savunmada İlker'in yerine İsmail, orta alanda da Ege'nin yerine Fatih ve Furkan'ın yerine dün Kerim görev aldı.

BİR TARAFTA SEVİNÇ, DİĞER TARAFTA HÜZÜN

BEYAZ Grup'ta son haftaya düşme potasında giren iki İzmir ekibinin mücadelesinde kazanan Altınordu oldu. Ligde 15 haftada galibiyet alamadan 10 yenilgiyle 5 puanla son sıraya demirleyen kırmızı- lacivertliler, sezonun ilk galibiyetini elde etti. Puanını 8'e çıkaran Altınordu, ligde kalma adına çok önemli bir galibiyete imza attı. Ev sahisbi Bucaspor ise 9 puanda kalırken, ateş hattından kurtulma mücadelesinde ağır bir yara aldı.