Fırtına yıkıldı!

ZİRAAT Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında Trabzonspor, sahasında Alanyaspor'a 1-0 yenildi. 17. dakikada Efecan'ın ortasında Güven Yalçın'ın kafa vuruşu kaleci Onuralp'in solundan ağlara gitti: 0-1. 42'de Sikan'ın ceza sahası içinde indirdiği topa gelişine vuran Auguston'nun şutu kaleci Viktor'da kaldı. İlk yarı 0-1 sona erdi. İkinci yarıda Alanya skorun da etkisiyle kendi yarı alanına çekilirken, Trabzonspor daha fazla pozisyona giren taraftı. 53'te Sikan'ın plasesi uzak kale direğine çarparak geri geldi. 78'de Pina'nın ortasında Sikan'ın kafa vuruşunu kaleci çizgiden çıkardı. 83'te duvar pasıyla savunma arkasına sarkan Muçi'nin sert plasesini kaleci Victor kornere çeldi. 90+4'te Muçi'nin ortasında Batagov'un kafa vuruşunu kaleci Victor kurtardı. 90+5'te Zubkov'un uzaktan sert şutunu yine Victor kornere çeldi. Karşılaşma 0-1 sona erdi.