NBA Kupası’nın sahibi NY Knicks

AMERİKAN Basketbol Ligi Kupası'nı (Emirates NBA Cup), San Antonio Spurs'ü 124-113 yenen New York Knicks kazandı. Knicks, 52 yıl aradan sonra ilk defa kupanın sahibi oldu. Knicks'de OG Anunoby, 28 sayı, 9 ribauntla maçın en skorer ismi oldu. Karl-Anthony Towns, 16 sayı, 11 ribauntla "double-double" yaparken Jalen Brunson 25 sayı ve Jordan Clarkson, 15 sayı kaydetti. Spurs'de Dylan Harper 21 sayı, 7 ribauntla oynarken Stephon Castle 15 sayı, 12 asistle "doubledouble" yaptı. Victor Wembanyama 18 ve De'Aaron Fox, 16 sayı kaydetti.