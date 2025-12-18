Okul Sporlarında şampiyonlar geçidi

MANİSA Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen 2025-2026 Sezonu Okul Sporları Basketbol Gençler A Kızlar ve Erkekler İl Birinciliği Müsabakaları, oynanan final karşılaşmalarıyla tamamlandı. Genç Kızlar kategorisinde oynanan final müsabakasında Ahmetli Anadolu Lisesi, Manisa Lisesi'ni 84-33 mağlup ederek il birincisi oldu. Genç Erkekler kategorisinde ise final karşılaşmasında Özel Elit Ege Koleji Anadolu Lisesi ile Manisa Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 103- 37'lik skorla kazanan Özel Elit Ege Koleji Anadolu Lisesi şampiyonluğa ulaştı.