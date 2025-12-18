Yeniden Sterling

BEŞİKTAŞ'IN yaz transfer döneminde istediği Chelsea forması giyen Raheem Sterling, yeniden siyah-beyazlıların gündemine girdi. 31 yaşındaki Jamaika asıllı İngiliz futbolcunun kulübünün sol kanat oyuncusu ile ayrılık planları yaptığı iddia edilirken Başkan Serdal Adalı'nın devreye girip bu transferi bitirmesi bekleniyor. Geçtiğimiz Haziran ayında da siyah-beyazlıların transfer çalışması yapması ve görüşmelerin belli bir noktaya kadar götürülmüş olması, bu dönemde büyük avantaj olarak görülüyor. Chelsea yönetiminin yüksek maaşı nedeniyle oyuncudan kurtulmak istediği, mümkünse satış, olmadı kiralama formüllerinin de masada olduğu belirtiliyor. Sterling, Chelsea formasıyla bugüne kadar 81 maçta 19 gol kaydetti.