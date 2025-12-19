Balıkesirspor zirve yarısına tutundu

NESİNE 3. Lig 4. Grup'ta deplasmanda Eskişehirspor'u 3-0 mağlup eden Balıkesirspor, zirve yarışına ağırlığını koydu. Rakibini ikinci yarıda Artun, Hasan Gündoğdu ve Yekta'nın golleriyle yenen kırmızı-beyazlılar, 27 puana ulaşıp averajla Eskişehirspor'u geride bıraktı ve 3'üncü sıraya yerleşti. Balıkesirspor'da santrfor Artun gol sayısını 7'ye çıkarırken, sağ kanat Hasan 5, orta saha oyuncusu Yekta ise 2 gole ulaştı. Zirvenin 8 puan gerisinde yer alan Balıkesir temsilcisi pazar günü evinde düşme hattındaki Bornova 1877 ile oynayacağı ilk yarının son maçı öncesi büyük moral buldu.