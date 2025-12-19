Denizli Idmanyurdu yukarıya odaklandı

3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Denizli İdman Yurdu Gürellerspor, son hafta Alanya 1221 FK'yı 1-0 mağlup ederek kötü gidişe son verdi. Dört maçlık galibiyet hasretini sonlandıran kırmızı- siyahlılar yeniden üst sıralara odaklandı. Teknik Direktör Özcan Sert, bu karşılaşmanın sezonun kırılma anlarından biri olduğunu vurgulayarak, "Bizim adımıza sezonun en kritik maçıydı. Yaşadığımız cezalar ve sakatlıklar nedeniyle genç oyuncularımızla sahaya çıktık. Evimizde aldığımız bu 3 puan çok değerliydi. Yaşadığımız puan kayıpları telafi edilebilir. Sakat ve cezalı oyuncularımız döndüğünde çok daha güçlü bir Denizli İdmanyurdu izleyeceğiz. Oyuncularımızla gurur duyuyorum" dedi.