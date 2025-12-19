Karşıyaka’da güneş açtı

NESİNE 3. Lig 4. Grup'ta 8 ilk 11 oyuncusu bahis cezası almasına rağmen altyapıdan gençlerine sarılıp mücadeleyi bırakmayan Karşıyaka, Söke 1970'i deplasmanda 90+9'da Mehmet Güneş'in golüyle 1-0 yenerken devrenin son haftasına liderlik yarışında girdi. Son 4 maçta 3. galibiyetini alan Kaf-Kaf 33 puanla yerini sağlamlaştırdı. Kütahyaspor'un 35 puanla liderliğini sürdürdüğü grupta rakibinin 2 puan gerisinde 2. sıradaki yerini koruyan Karşıyaka, Balıkesirspor'a yenilen takipçisi Eskişehirspor'a da 6 puan fark attı.
MEHMET'İN İLK GOLÜ
KARŞIYAKA'DA sonradan oyuna girerek takımına galibiyeti getiren 19 yaşındaki Mehmet Güneş, ilk golüyle 3 puan kazandırmanın sevincini yaşadı. Sezon başında transfer olduğu Kaf-Kaf'ta ilk haftalarda 11'de forma giyen, ardından yedek kalan genç futbolcu 78'de girdiği maçta tabelayı değiştirdi. Karşıyaka, Mehmet'in hayati golüyle kritik galibiyete uzandı. İlk yarıyı ilk iki sıra içinde tamamlamayı garantileyen İzmir ekibi devrenin son maçında Pazartesi akşamı Tire 2021 FK'yı ağırlayacak.