Petkim tam gaz

B asketbol Süper Lig'in deneyimli ekibi Aliağa Petkimspor, Avrupa'da tam gaz yoluna devam ediyor. FIBA Europe Cup 2. Tur N Grubu'nda İspanyol rakibi Casademont Zaragoza'yı evinde 98-75 gibi farklı skorla yenen İzmir temsilcisi 2'de 2 yaparak çeyrek final yolunda büyük avantaj yakaladı. Organizasyonda ilk turda grubunu 2. sırada tamamladıktan sonra Zaragoza, Dinamo Sassari ve Peristeri gibi Avrupa arenasının tecrübeli ekipleriyle eşleşen temsilcimiz rakip tanımadı. N Grubu'na İtalya deplasmanındaki Sassari galibiyetiyle başlayan Petkim, 2. maçta Zaragoza'yı özellikle son periyottaki 41 sayılık performansıyla 23 sayı farkla yenmeyi başarıp zirveye kondu.

YUNANİSTAN'DA KRİTİK MAÇ

Petkim grupta liderliği ele geçirirken, Peristeri de yine 2'de 2 yapıp ikinci sırada yer aldı. Yunan rakibine 14 Ocak'ta konuk olacak Petkim kazanırsa çeyrek final oynamaya bir adım daha yaklaşacak. Grupta ilk iki sırayı alacak ekipler çeyrek finale kalacak. Avrupa arenasında ikinci yılını geçiren Petkim geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde adını son 16 takım arasına yazdırmıştı.

LİGDE İSTİKRARI SAĞLAYAMADI

Aliağa Petkim, Avrupa arenasında frtına gibi eserken ligde ise bu sezn bir türlü istakrarı yakalamadı. Son maçında evinde Trabzonspor'a 105-91 mağlup olan İzmir ekibi, son 5 müsabakada sadece 1 kez kazanabildi. Bu sezon toplam 11 karşılaşmada 4 galibiyeti bulunan Petkim, 6 galibiyeti bulunan 8. sıradaki Trabzon'un iki basamak altında konumlanıyor. İzmir ekibi pazar günü derbide Manisa Basket'e konuk olacak.