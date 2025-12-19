Tire FK fırtınası ligde güçlü esiyor

3'ÜNCÜ Lig 4. Grup'ta Bornova 1877'yi 6-1, Söke 1970'i 1-0 ve düşme hattındaki Afyonspor'u da 4-0'lık skorla geçen Tire 2021 FK ligde fırtına gibi esiyor. Teknik direktör Ufuk Uysal yönetimindeki sarı-kırmızılılar rakiplerine gözdağı veriyor. 14. hafta sonunda 25 puana ulaşan İzmir ekibi Play-Off grubunda lig sonuna kadar kalıcı olmayı hedefliyor. Afyonspor maçını değerlendiren Ufuk Uysal, "Son zamanlarda hızlandırılmış maç takvimi bizi yordu. İlk yarının son maçını Karşıyaka önünde İzmir'de oynayacağız. Bu maça da diğer karşılaşmalara olduğu gibi yine aynı ciddiyetle hazırlanacağız. Mustafa Çalışkan'ın cezalı durumuna düşmesi ise bizi üzdü" dedi.