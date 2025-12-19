Voleybolda derbi heyecanı

VOLEYBOL Kadınlar 1. Ligi'nde 14. hafta mücadelesi İzmir derbisine sahne olacak. Ligde şampiyonluk hedefleyen Endo Karşıyaka ve alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Altınordu, bugün saat 19.00'da Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Ligde en son Havran Belediyespor'u mağlup eden Kaf-Kaf, 11 maçta 8 galibiyetle zirve takibini sürdürüyor. Rakibi Altınordu ise son 9 maçını yenilgiyle noktalarken, bu sezon 11 haftada sadece bir kez kazanabildi. Yeşil-kırmızılı taraftarların bugün salonu doldurmaları bekleniyor.