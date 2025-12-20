2. Lig’de zirve yarışı!

NESİNE 2. Lig'de bugün iki grupta da zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmalar var. Beyaz Grup'ta art arda 6 galibiyetin ardından evinde Karaman FK'yla golsüz berabere kalarak zirveden inen Muğlaspor, liderliği kaptırdığı Şanlıurfaspor'a koltuğu geri alma hedefiyle konuk olacak. 11 Nisan Stadyumu'ndaki 90 dakikanın başlama düdüğü saat 13.00'te çalacak. Grupta ilk yarının bitimine 2 maç kala ikinci sıradaki Muğlaspor'un 36, lider Şanlıurfaspor'un 37 puanı var. Son 7 maçtır bileği bükülmeyen yeşil-beyazlı ekip, bu karşılaşmanın ardından haftaya Kastamonuspor'u ağırlayarak ilk devreyi tamamlayacak.

ALİAĞA'YA ZOR RAKİP

KIRMIZI Grup'ta ise salı günü evinde 68 Aksaray Belediyespor'la 1-1 berabere kalıp zirveden uzaklaşırken stoperleri Veli ve Kerem uzatma dakikalarında tartışmalı kırmızı kartlarla oyundan atılan Aliağa Futbol devrenin final sınavında lider Bursaspor'a konuk olacak. Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'ndaki maç 17.00'de başlayacak. Deplasmanda 3 maçtır kazanamayan sarı-siyahlı ekip ilk yarının son haftası öncesinde 30 puanla dördüncü sırada yer alıyor. Son 4 maçını kazanan Bursaspor ise Aliağa'nın 7 puan önünde 37 puanla liderliğe kuruldu.