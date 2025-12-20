Arda Turan’ın ekibi ilk 8 içinde bitirdi

FUTBOLDAKİ başarılı kariyerinin ardından teknik direktörlüğe de hızlı bir giriş yapan Arda Turan, kariyerinin ilk Avrupa deneyiminde Shakhtar Donetsk'i Konferans Ligi'nde ilk 8'e taşıdı. Ukrayna ekibi, UEFA Konferans Ligi'nde lig etabının son maçında Rijeka ile karşılaştı. Mücadele golsüz eşitlikle sona ererken lig etabını 6. sırada bitiren Shakhtar doğrudan son 16 turuna yükseldi. Arda Turan'ın ekibinin muhtemel rakipleri arasında Konferans Ligi'ni 12. sırada tamamlayarak Play-Off turuna kalan temsilcimiz Samsunspor da bulunuyor. Kırmızı- beyazlı ekip, Play- Off turundan zaferle ayrılması durumunda Arda Turanlı Shakhtar'la da Son 16'da karşılaşabilir. Arda Turan sezon başında Shakhtar Donetsk'in başında Beşiktaş'ı elemişti.