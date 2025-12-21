2. Lig ve 3. Lig’de heyecan dolu maçlar

NESİNE 2. Lig ve 3. Lig'de Ege ekipleri birbirinden zorlu maçlarda terleyecek. 2. Lig Kırmızı Grup'ta geçtiğimiz hafta ilk galibiyetini alarak moral bulan Altınordu, saat 15.00'te Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda Kepezspor'u ağırlayacak. Play-Off yarışına ortak olmak isteyen Fethiyespor 14.00'te başlayacak maçta Mardin 1969'u konuk edecek. Alt sıralardan kurtulmak isteyen Somaspor ise 13.00'te Kahramanmaraş İstiklalspor'a konuk olacak. 3. Lig 4. Grup'ta geçen hafta Karşıyaka'ya kaybeden Söke 1970, lider Kütahyaspor'a konuk olacak. Play-Off hattına giren Ayvalıkgücü İzmir'de Çoruhlu FK ile, Denizli İdmanyurdu ise Eskişehir'de Eskişehir Anadolu ile 15.00'te karşılaşacak. 17.00'de başlayacak maçlarda ise haftalar sonra düşme hattından kurtulmanın sevincini yaşayan Altay son sıradaki Afyonspor'a konuk olurken, Balıkesirspor ise Bornova'yı ağırlayacak.