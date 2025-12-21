Fenerbahçe tam gaz!

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, deplasmanda Eyüpspor'u mağlup ederek ikide iki yaptı ve ilk yarıyı namağlup tamamladı: 0-3. 27. dakikada sol kanatta Levent, kale alanına yaptığı ortada penaltı noktası yakınında Talisca, bekletemeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı sağ üst köşeden ağlara yolladı: 0-1. 34'te Duran'dan ceza sahası içinde topu alan Talisca, arkadan gelen Asensio'ya topuğuyla pasını verdi. Ceza sahası içi sol çaprazında pası alan Asensio, uzak köşeye yerden yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-2. 37'de Asensio'nun derinlemesine pasında savunma arkasına hareketlenen Kerem, sol kanattan topu ceza sahasına ortaladı. Duran'ı geçen topa arka direkte Mert Müldür gelişine vurdu, kaleci Felipe topu kontrol etti.

DURAN BÖYLE İSTEDİ

48'de Draguş'un topuk pasında penaltı noktası üzerinden Umut Bozok'un gelişine şutunda top direkten oyun alanına geri döndü. 49'da sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Kerem, topu ceza sahasına ortaladı. Serdar'ın gelişine vuruşunda yakın direğe giden topa Robin Yalçın kafayla dokundu. Kaleci Ederson meşin yuvarlağı son anda parmaklarının ucuyla kornere çeldi. 75'te Asensio'nun sol kanattan pasında Duran ceza yayı içinde topu kontrol etti. Rakibinden sıyrılan Duran, karşı karşıya maçın skorunu belirledi: 0-3.

Talisca'dan 3 maçta 6 gol

FENERBAHÇE forması giyen Anderson Talisca, son maçlardaki performansı ile dikkat çekiyor. UEFA Avrupa Ligi'nde Brann deplasmanında 3 gol ile hat-trick yapan Brezilyalı yıldız, daha sonra ligde Konyaspor ağlarına 2 gol attı. Talisca, Eyüpspor maçında ise takımını 1-0 öne geçiren golü attı. Anderson Talisca, son 3 maçta 6 kez ağları havalandırdı. Yıldız ismin bir golü de ofsayt nedeniyle sayılmadı

Deplsaman kralı Asensio

FENERBAHÇE'NİN İspanyol yıldızı Marco Asensio, deplasman maçlarında ortaya koyduğu performansla takımına büyük katkı sağlıyor. Tecrübeli futbolcu, sarı-lacivertlilerin son 5 deplasman karşılaşmasının tamamında skora doğrudan etki etti. Asensio, bu serideki son golünü Eyüpspor karşısında kaydederken, Başakşehir ve Gaziantep FK maçlarında yaptığı asistlerle öne çıktı. Çaykur Rizespor deplasmanında ise iki gol ve bir asistle gecenin yıldızı olan İspanyol oyuncu, Beşiktaş karşısında da fileleri havalandırarak kritik bir katkı sundu. Öte yandan performansıyla dikkatleri üzerine çeken Marco Asensio, Eyüpspor karşısında attığı golle Süper Lig'deki 8. golüne ulaştı.