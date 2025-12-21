Manchester United yıldızların peşinde

PREMİER Lig'de bugün 19.30'da Aston Villa ile karşılaşacak M.United transfer çalışmalarına başladı. İngiliz ekibi Al Hilal ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 28 yaşındaki Portekizli yıldız Ruben Neves için atağa kalktı. United, ayrıca A.Madrid forması İngiliz oyuncu Conor Gallagher'ı da kiralamak istiyor; Atletico ise satışa daha sıcak bakıyor. Bournemouth'un formda ismi Antoine Semenyo için United, Liverpool ve Manchester City ile rekabet ediyor. Yaklaşık 65 milyon sterlinlik serbest kalma maddesi bulunan Ganalı oyuncu için Liverpool bir adım önde görünüyor.