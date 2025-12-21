Manisa pes etmedi!

T rendyol Birinci Lig'de kümede kalma savaşı veren Manisa FK, sahasında 2 farklı geriye düştüğü maçta Keçiörengücü ile 2-2 berabere kaldı. Son iki maçını kazanan siyahbeyazlılar, bu sonuçla son 3 maçta 7 puan toplayarak umudunu artırdı. 4. dakikada Oğuzcan'ın pasını alan Haqi, Ayberk'ten şık bir şekilde sıyrıldıktan sonra çaprazdan vuruşunu yaptı, top uzak kale direğinin oradan ağlarla buluştu: 0-1. 9'da Ali'nin ortasında Diouf topa vurdu, Toure topu elle kesince hakem beyaz noktayı gösterdi. 10'da topun başına geçen Fernandes top ve kaleciyi farklı noktalara gönderdi: 0-2.

2 DAKİKADA GERİ DÖNDÜ

17'de savunma arkasına sarkan Diony çaprazdan vurdu, kaleci Aykut gol izni vermedi. 21'de Adekanye'nin şutu savunmadan döndü. Seken topu önünde bulan Benrahou gelişine sert bir şutla farkı bire indirdi: 1-2. 22'de sol kanattan Yusuf ortasını açtı, arka direkte iyi yükselen Adekanye skora denge getirdi: 2-2. 31'de Benrahou'nun ortasında Ayberk indirdi, Diony'nin şutu az farkla auta çıktı. 52'de Adekanye'nin ara pasında Diony vurdu, kaleci Aykut geçit vermedi. 55'te Ali'nin serbest vuruştan ortasında Oğuzcan'ın kafa vuruşu direkten döndü. Seken topu Roshi ağlara yolladı. Ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 60'ta Benrahou'nun şutunda kaleci Aykut topu zorlukla çeldi. Maç 2-2 sona erdi.

Dalcı'dan tek değişiklik

Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, son oynadıkları ve 1-0 kazandıkları Serikspor maçına göre kadroda tek değişiklik yaparak takımını Keçiörengücü karşısında sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam, Serik maçında 11'de forma giyen Umut Erdem'i yanına oturturken, bu futbolcunun yerine son maçta yedek soyunan tecrübeli futbolcu Burak Süleyman'a görev verdi.