A Milli Futbol Takımının FIFA dünya klasmanındaki sıralaması belli oldu!

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya klasmanında 25. sırada yer aldı. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan aralık ayı dünya sıralamasına göre Türkiye, 1582,69 puanla 25. sıradaki yerini korudu.
İspanya'nın 2025 yılını zirvede tamamladığı FIFA dünya klasmanında ilk 10 sıradaki ülkelerin yeri değişmedi. Bir sonraki dünya sıralaması, 19 Ocak 2026'da açıklanacak.
SIRALAMADA İLK 10'DAKİ ÜLKELER ŞÖYLE…
Takım Puan
İspanya 1877,18
Arjantin 1873,33
Fransa 1870
İngiltere 1834,12
Brezilya 1760,46
Portekiz 1760,38
Hollanda 1756,27
Belçika 1730,71
Almanya 1724,15
1Hırvatistan 1716,88