Ege derbisinde kazanan Petkimspor!

Zorlu fikstürden başarıyla çıktıklarını söyleyen Petkimspor Antrenörü Özhan Çıvgın, "Biz, kendi adımıza konuştuğumuz şeylerin bir bölümünü sahaya yansıttık. 12-13 sayı öne geçtik ancak bugün Martynas'ın hastalığı da bizi etkiledi. Sahada duracak hali yoktu. Scrubb da hastaydı ve kadroda yer alamadı. Stanley'nin oyuna girmesi biraz geç oldu ancak ilerleyen bölümde toparlandı. Bizim için zorlu bir fikstür vardı. Deplasmanda Anadolu Efes ve Sassari, içeride Trabzon, ardından Zaragoza ve uzatmada deplasmanda Manisa maçları. Önemli olan kazanmaktı. Dönem dönem iyi oynadık, dönem dönem ise oyunun kontrolünü kaybettiğimiz anlar oldu. Kazanmak çok önemliydi ve bu galibiyetten dolayı mutluyum" diye konuştu.

