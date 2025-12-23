Gözü yüksekte

Aras Spor Kulübü, Vodafone Sultanlar Ligi'ndeki ikinci sezonunda üst sıraları zorluyor. Geçen sezon yükseldiği Sultanlar Ligi'nde son haftalarda lige tutunmayı başaran İzmir ekibi, bu sezon gerçek potansiyelini ortaya koydu. Başantrenör Suphi Doğancı yönetiminde 3. sezonuna giren ve teknik istikrar sağlayan kırmızı-beyazlılar, ligin ilk yarısındaki 13 maçta 7 galibiyet elde etmeyi başardı. Özellikle ilk yarının son haftalarında vites yükselten Aras, yenilgisiz lider Vakıfbank karşısında aldığı yenilgi dışında, son 5 karşılaşmada 4 galibiyet elde etti.

ANTHOULI YILDIZLAŞTI

Sezon sonu ilk 8'de bitirdiği takdirde İzmir'i Avrupa kupalarında temsil etme şansına sahip olacak kırmızı-beyazlıların ilk yarıdaki en etkili ismi 17.6 sayı ortalama ile oynayan Yunan Martha Anthouli oldu. Anthouli'yi 14.2 sayı ile Kolombiyalı Ana Olaya ve Gürcü Ann Kalandadze (10.7 sayı) takip etti. 2025'in son resmi maçı olan Bahçelievler karşısında alınan 3-0'lık galibiyet sonrası konuşan başarılı voleybolcu Nisan Eroğuz şu ifadeleri kullandı: "İlk devreyi güzel bitirdik. Galibiyet aldığımız için çok mutluyuz. İkinci devre de galibiyetlerimize devam etmek istiyoruz." Takımın önemli isimlerinden Defne Başyolcu ise "Güzel galibiyetler aldık. İlk devreyi hedeflediğimiz yerde kapattığımız için çok mutluyum. Elimden gelenin en iyisini yaparak takıma katkı sağlamak beni mutlu etti" şeklinde konuştu.