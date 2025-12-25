KSK’den kanat atağı

Sol kanat takviyesi için arayışlarını sürdüren Karşıyaka, ara transfer döneminin ilk takviyesini yapmaya hazırlanıyor. Yeşil-kırmızılılar, Zonguldak Spor'un genç ismi Muhammed Leyis Alzın'ı listesine aldı. Yeşil-kırmızılılar, Zonguldak Spor forması giyen 2001 doğumlu oyuncu ile ilgileniyor. Sol kanat oyuncusu Muhammed, bu sezon 3. Lig'de çıktığı 12 maçta 4 gol ve 2 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti. 24 yaşındaki oyuncunun transferi için şartlarda anlaşıldığı takdirde iki kulüp el sıkışacak ve oyuncu cumartesi günü başlayacak 2. yarı hazırlıklarına katılacak. Öte yandan yeşil-kırmızılılar, altyapı patentli sol bek oyuncusu Ferdi Burgaz'ı 4 milyon TL bonservis bedeliyle 2'nci Lig temsilcisi Muşspor'a sattı. Ferdi, kulübe bonservis kazandırarak gitti. Yeşil-kırmızılılar, sezon sonunda sözleşmesi bitecek Ferdi'yi 4 milyon TL bonservis ve 2 milyon TL civarında alacağını bırakması karşılığında Muşspor'a verdi.