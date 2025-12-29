Bahis soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Erden Timur'un savcılık ifadesi ortaya çıktı!

Erden Timur ifadesinde, Veysel Şahin'in illegal işler yaptığını İstanbul Emniyet Müdürlüğü 'nden öğrendiğini söyleyen belirterek, "Genelde yıllık 3000-4000 arası daire sattığım için alıcı kişileri tanımam. Emniyetten gelen arkadaşlar bana Veysel Şahin'in yasadışı bahis baronu söylemeleri sebebiyle ismini duydum. 2014-2015 yılında 57 metrekare büyüklüğünde 24 adet daireyi Veysel Şahin'e sattığımı öğrendim. Emniyetteki arkadaşlar Veysel'e operasyon yapılacağını ve tapu teslim işlemini sürüncemede bırakmamı söylediler. Ben de buna istinaden tapuyu teslim etmedim. Veysel Şahin parayı 26 taksitle şirket hesabına yatırmıştı. Ancak o dönemde bütün taksitleri ödeyip ödemediğini hatırlamıyorum ama şuan ödenmiş şekilde gözüküyor. Bu parayı Veysel'den aldım , para halen 2023 yılında devrettiğimiz BTE şirketinde bulunmaktadır. İade etmeme sebebim de adli mercilerden bu paraya ilişkin talep gelmediğinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca benim bu parayı iade etme yükümlülüğüm yoktur" dedi.

"ŞİRKETİMİN 1-2 AYLIK GİDERİ"

Kovid döneminde yükselen enflasyon nedeniyle zor duruma düştüğünü söyleyen Erden Timur, "Bu süreç içerisinde tanıdığım eş dosttan ve babamdan altın endeksli 4-5 milyon değerinde para ile yaklaşık 220 kg değerinde fiziki altın aldım. Bu miktar benim şirketimin 1-2 aylık gideri kadardır. Babam saygın bir iş adamıdır yani mal varlığı olan biridir. Bu borç ve altını fiziki aldım. Ödemeyi de elden şekilde son bir yıl içerisinde babama ödedim. Bu işlemi şahsi hesabımdan altın alarak gerçekleştirdim. Altın alma sebebim hem altın biriktirmek hem babama altın olan borcumu ödemektir. Bahse konu para trafiği bundan kaynaklanmaktadır. Şu an elimde fiziki altın yoktur. Babama borcumu biriktirdiğim ve satın almış olduğum altınlarla ödedim. Yine bu süreç içerisinde şirketten kar dağıtımı sahsıma yaptım" dedi

BAŞKANLARLA İLİŞKİSİ SORULDU

Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'yı 2018 yılında tanıdığını söyleyen Erden Timur, "Kendisi bir projemden gayrimenkul satın almak istedi. Şirketimize peşinat ve 10 adet sıralı çek verdi. 3 ay gayrimenkul seçmekle ilgilendi ancak gayrimenkul seçemeyince aha sonra bir ihtarname ile anlaşmadan döndüğünü belirtti. Bana sormuş olduğunuz Kapalıçarşı'da yer alan kuyumcuya Murat ve Fatih'in para transferleri hakkında bir bilgim yoktur" dedi. Eyüpspor As Başkanı Fatih Kulaksız'ı da 2 kere gördüğünü söyleyen Erden Timur, "Fatihle hiçbir ticari ilişkim yoktur" dedi.