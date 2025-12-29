Kartal ava çıktı!

Süper Lig'de ikinci yarıda şampiyonluk yarışındaki rakipleriyle arayı kapatmak isteyen Beşiktaş, ara transfer dönemi yaklaşırken takviye çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlılar, hücum hattını güçlendirmek için önemli bir ismi radarına aldı. Kara Kartal, Premier Lig temsilcisi Nottingham Forest'ta forma giyen Fransız santrfor Arnaud Kalimuendo'yu gündemine aldı. 23 yaşındaki genç hücum oyuncusunun kiralanması gündeme gelirken siyah-beyazlı yönetimin en kısa süre içinde resmi talepte bulunacağı ifade edildi. Rennes'de gösterdiği performansla dikkat çeken Arnaud Kalimuendo, geçtiğimiz Ağustos ayında İngiliz temsilcisi Nottingham Forest'la sözleşme imzalamıştı.

30 MİLYON EURO'YA ALINDI

İngiliz kulüp, bu transfer karşılığında oyuncu için 30 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın da Kalimuendo için oldukça ısrarlı olduğu ve listesinde ilk sırada yer aldığı öğrenildi. PSG altyapısında yetişen ve burada profesyonel olan genç golcü oyuncu, Fransa'da Lens ve Rennes formaları da terletti. İlk kez geçen yaz ülkesinin dışına çıkan Kalimuendo, transferi gerçekleşirse yeniden ülke değiştirmek durumunda kalacak.

MÜTHİŞ TAKAS ÖNERİSİ

FENERBAHÇE'DE 12 Ekim'de kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve sezon başında Beşiktaş'a kiralık olarak gönderilen Cengiz Ünder'le ilgili sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Beşiktaş yönetimi, performansından memnun olduğu Cengiz Ünder'in bonservis bedelini görüşmek için geçtiğimiz günlerde Fenerbahçeli mevkidaşları ile bir araya geldi. Yapılan toplantıda sarı-lacivertliler sürpriz takas teklifinde bulunarak, Cengiz veya İrfan Can Kahveci karşılığında Demir Ege Tıknaz veya Mustafa Erhan Hekimoğlu'nu kadrolarına katmak istediklerini bildirdiler. Siyah beyazlılar, düşünmek için süre talep ederken öneriyi önce kendi aralarında değerlendirip ardından teknik direktör Sergen Yalçın'ın da düşüncelerini öğrenecek.