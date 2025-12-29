Muğlaspor evinde takıldı

NESİNE 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk yarışındaki Ege ekiplerinden Muğlaspor, ilk yarının son haftasında evinde Kastamonuspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 9. dakikada penaltı kazandı. Yasin Abdioğlu 10. dakikada penaltıyı gole çevirdi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. Maçın ikinci yarısında konuk ekip daha fazla pozisyona giren taraf oldu. 63'üncü dakikada Kazım Kahya'nın kaydettiği golle karşılaşmaya denge geldi. Kalan dakikalarda iki takımın da çabaları sonucu değiştirmedi ve maç 1-1 sona erdi. Muğlaspor bu sonuçla ligin ilk yarısını 38 puanla lider Batman Petrolspor'un 4 puan gerisinde averajla 2. sırada tamamladı. Kastamonu ise 28 puanla 10. sırada konumlandı. Ege temsilcisi, ligin ikinci yarısını 17 Ocak'ta sahasında 37 puanlı Ankaraspor'u konuk ederek açacak.