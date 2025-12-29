Sarı lacivertlilere Emre Mor sürprizi!

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe'de takımdan ayrılması beklenen Emre Mor ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli takımın sezon planlamasında düşünülmeyen 28 yaşındaki kanat oyuncusuna Süper Lig'den talip çıktığı öğrenildi.

Fenerbahçe'de Emre Mor'un ara transfer döneminde takımdan ayrılmasının beklendiği aktarıldı.

BU HAFTA GÖRÜŞÜLECEK

Gençlerbirliği'nde kurmayların, transfer için Emre Mor ile bu hafta içerisinde görüşeceği vurgulandı.

Gençlerbirliği'nin Emre Mor ile anlaşmasına kesin gözüyle bakıldığı kaydedildi.

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek Emre Mor'un güncel piyasa değeri 800 bin euro. Lyngby altyapısında yetişen Emre Mor daha sonra Nordsjaelland, Borussia Dortmund, Celta Vigo, Galatasaray, Olimpiakos, Fatih Karagümrük, Fenerbahçe ve Eyüpspor'da forma giydi.

15 KEZ MİLLİ OLDU

28 yaşındaki kanat oyuncusu, A Milli Futbol Takımı'nda şu ana kadar 15 maçta şans buldu. Emre Mor, Ay Yıldızlı forma altında 1 gol sevinci yaşadı.