Trabzonspor’dan yerli harekatı

SÜPER Lig'de ilk yarıda şampiyonluk iddiasını ortaya koyan Trabzonspor, ara transfer dönemi öncesi yerli harekatına başladı. Bordo-mavili ekipte, Ertuğrul Doğan yönetimi, Trendyol Süper Lig'den üç ismi radarına aldı. Trabzonspor, Çaykur Rizespor'un milli stoperi Samet Akaydın, Alanyaspor'dan Ümit Akdağ ve ezeli rakipleri Fenerbahçe'den Oğuz Aydın'ı transfer listesine ekledi. Sol ayaklı Ümit Akdağ'ın Alanyaspor ile olan mukavelesi 2027 yılında sona erecek.

SARAN İLE ÖZEL GÖRÜŞTÜ

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın değişmez isimlerinden Samet Akaydın ise Ç.Rizespor ile olan sözleşmesinin son yılına girdi. Kanat transferi arayışlarını sürdüren Trabzonspor, Fenerbahçe forması giyen Oğuz Aydın'ı kiralamak için sarı-lacivertlilere resmi teklif yaptı. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile bu transfer için bizzat görüştü.