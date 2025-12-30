CSKA Moskova’dan Oğuz Aydın atağı

FENERBAHÇELİ futbolcu Oğuz Aydın için Rusya Premier Ligi ekiplerinden CSKA Moskova harekete geçti. Rus kulübünün yıldız isim için satın alma opsiyonu içeren bir kiralama teklifi sunduğu öğrenildi. Oğuz Aydın, bu sezon sarı-lacivertli formayla tüm kulvarlarda 24 karşılaşmada görev alırken, 863 dakika sahada kaldı ve 2 asistlik katkı sağladı. Fenerbahçe, milli futbolcuyu 2024-2025 sezonu başında Alanyaspor'dan 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı. Bilindiği üzere başarılı oyuncu Trabzonspor'un da transfer listesinde yer alıyor. Ancak Fenerbahçe yönetiminin bordo-mavili kulübe olumsuz yanıt verdiği iddiaları gündemde.