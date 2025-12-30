Edinson Cavani futbolu bıraktı

KARİYERİNDE Palermo, Napoli, Paris Saint- Germain, Manchester United ve Valencia gibi dev kulüplerde forma giyen, son olarak 2023 yılında Boca Juniors'a transfer olan Edinson Cavani, profesyonel futbolu bıraktığını duyurdu. 38 yaşındaki Uruguaylı yıldız, bu kararını sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile duyurdu. "Çok teşekkürler futbol" başlıklı mesajında duygularını paylaşan Cavani, futbolun kendisini nasıl şekillendirdiğini ve hayallerini gerçekleştirmesine nasıl imkan sağladığını anlattı. Cavani mesajında aile, arkadaş, takım arkadaşları ve antrenörlerine teşekkür ederken, her kulüpteki taraftarların sevgisinin hayatı boyunca yanında olacağını vurguladı.