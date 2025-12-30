ARA transfer dönemi yaklaşırken, Galatasaray ocak ayında yaptığı takviyelerde 'karavana' attı. Sarı-kırmızılılar, son beş sezonda devre arasında toplam 21 transfer yaparken bu oyuncuların birçoğundan verim alamadı. Aslan'da, 'tutan' transfer sayısı bir elin parmaklarını geçmedi. Geçen sezon ocak ayında alınan Carlos Cuesta, Alvaro Morata ve Frankowski yeni sezonu göremezken, Ahmed Kutucu kulübeye çakılı kaldı. Sadece Eren Elmalı ile Mario Lemina katkı verdi. Bu isimler için yönetim yaklaşık 35 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.

KAAN AYHAN KALDI

G.Saray'ın bir önceki sezon sol bek ve forvet hattını güçlendirme çabaları tam bir fiyaskoyla sonuçlandı. Derrick Köhn kısa süre içinde gözden düştü, Carlos Vinicius ve Serge Aurier ise G.Saray formasıyla neredeyse hiç varlık gösteremeden sezonu tamamladı. 2022- 23 döneminde Zaniolo, F.Bahçe'ye attığı gollerle hafızalarda yer edinirken sonrasında hep başka kulüplere kiralandı. Sam Adekugbe sezonu tamamlayıp gitti, geriye o dönemden sadece Kaan Ayhan kaldı.

NOSTALJİ YARAMADI

2021-22'de devre arasında alınan Semih Kaya ve Bafetimbi Gomis gibi eskilerin dönüşü nostaljiden öteye geçemedi. Erick Pulgar ise büyük umutlarla geldi ancak hayal kırıklığı yaşattı. Muslera'nın sakatlığı döneminde eldivenleri giyen İnaki Pena, Uruguaylı iyileşinceye kadar vaziyeti idare etti, ardından Barcelona'ya döndü. 2020- 21 sezonunda ise Henry Onyekuru, Kadıköy'deki F.Bahçe derbisinde öne çıkarken Mustafa Muhammed, DeAndre Yedlin, Halil Dervişoğlu üçlüsü kalıcı bir iz bırakamadı.