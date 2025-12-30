Ronaldo’nun yeni hedefi 1000 gol

DÜNYA futbolunun efsane isimlerinden Cristiano Ronaldo, futbolu bırakmaya niyetli değil. Globe Soccer Awards töreninde BBC Sport'a konuşan 40 yaşındaki oyuncu "Devam etmek zor, ama hala motiveyim" derken "Hedefimin ne olduğunu biliyorsunuz. Kupalar kazanmak istiyorum ve hepinizin bildiği o sayıya (1.000 gol) ulaşmak istiyorum. Sakatlık yaşamazsam o sayıya kesinlikle ulaşacağım" ifadelerini kullandı. 40 yaşındaki Ronaldo, yaşı ve beklentileri aşan performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Bu sezon Suudi Arabistan Pro Ligi'nde 10 maçta attığı 12 golle gol krallığında zirveyi paylaşıyor. Ronaldo, Al- Nassr formasıyla tüm kulvarlarda 125 maçta 112 gol kaydetti. Portekizli efsanenin şu anda 956 golü bulunuyor. Ronaldo'nun 1000 gol hedefi için 44 gol daha atması gerekecek.